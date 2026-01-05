Bir zamanlar paylaşılamayan Galatasaray'ın eski oyuncusunu "Mutluluklar" diyerek yolladılar

Bir zamanlar paylaşılamayan Galatasaray'ın eski oyuncusunu "Mutluluklar" diyerek yolladılar
Yayınlanma:
Bir zamanların paylaşılamayan oyuncularından Badou Ndiaye, Gaziantep FK'dan gönderildi. Galatasaray'ın da eski futbolcusunu "Mutluluklar ve başarılar diliyoruz" diyerek yolladılar.

Bir zamanlar hem Türk, hem de İngiliz kulüpleri tarafından paylaşılamayan Badou Ndiaye, son olarak oynadığı Gaziantep FK'dan gönderildi.
Ndiaye, kariyerinde Bodo Glimt, Osmanlıspor, Galatasaray, Stoke City, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Aris, Adana Demirspor, Pendikspor ve Gaziantep FK'da oynadı.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak oynadığı Gaziantep FK ile de yollarını ayırdı.

2024-2025 SEZONUNDA GELMİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda takıma katılan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

whatsapp-image-2026-01-05-at-14-53-46.jpeg

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

Kaynak:Haber Merkezi/AA

