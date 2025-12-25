Gaziantep FK Antalya'da toplanacak

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin devre arası kampı programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların 30 Aralık Çarşamba gününe kadar izinli olacağı belirtildi.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 30 Aralık 2025'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanla başlayacak kırmızı-siyahlı takımın, 1-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya'da kamp yapacağı bildirildi.

Açıklamada, kırmızı-siyahlıların kamp süresinde hazırlık maçları oynayacağı da kaydedildi.

GAZİANTEP FK'NIN LİGDEKİ DURUMU

Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK, Süper Lig'de 17 maça çıktı ve bu maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

23 puan toplayan Gaziantep FK, 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK, Süper Lig'de 17 Ocak'ta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.