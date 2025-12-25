Sadettin Saran suç duyurusunda bulunacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan suç duyurusu açıklaması geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ismi kullanılarak dolandırıcılık amacıyla gönderilen SMS’lerle ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Saran, yaşanan olayla ilgili hukuki süreci başlatacağını ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

İŞTE SARAN'IN AÇIKLAMASI

Sadettin Saran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır."

KULÜP BİNASINA GİTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından kulüp binasına geldi.

Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılarak Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti. Sabah saatlerinde adliyeye gelip Saran'ın savcılıktaki işlemlerini takip eden yönetim kurulu üyeleri de kulüp binasına geçti.

Adliyeden toplu halde çıkan yönetim kurulu üyeleri, başkan Sadettin Saran'la kulüpte bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar da stat etrafında toplanarak Saran'a destek tezahüratları yaptı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

