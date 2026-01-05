Amedspor geldiği gibi yolladı: Sadece 4 ay takımda kaldı

1. Lig’de liderliğini sürdüren Amedspor kadro planlaması devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Diyarbakır ekibinde sürpriz de bir ayrılık yaşandı.

CHEIKHOU KOUYATE İLE YOLLAR AYRILDI

Tigris Haber’de yer alan bilgilere göre; Amedspor, Cheikhou Kouyaté ile yollarını ayırdı. Haberde ayrılığın karşılıklı anlaşarak gerçekleştiği belirtildi.

SADECE 190 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Amedsporla 9 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 190 dakika sahada kaldı. Cheikhou Kouyaté, gol ya da asist kaydedemedi.

ANTALYA KAMPI SÜRÜYOR

Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen Amedspor, devre arası kampı için Antalya’ya gitti. Burada hazırlıklarına devam Amedspor’a takviyeler de geliyor.

Gol kralı kulübüyle vedalaştı Amedspor'la anlaştı

FLORENT HASANI TRANSFER EDİLDİ

Diyarbakır ekibi, gol krallığında Mbaye Diagne ile yarışan Florent Hasani’yi kadrosuna kattı.