Gol kralı kulübüyle vedalaştı Amedspor'la anlaştı

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan ve ilk yarıyı lider bitiren Amedspor, ligin ikinci yarısına flaş bir transferles giriyor.

Amedspor'un Boluspor'la vedalaşan Florent Hasani'yle anlaştığı belirtildi.

Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı

Hasani'nin Boluspor'daki takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Amedspor kampına katılmak üzere Antalya'ya gittiği ifade edildi.

Hasani, Boluspor formasıyla sezonun ilk yarısında 18 maçta 14 gol atmıştı.

FLORENT HASANİ KİMDİR?

28 yaşındaki Folernt Hasani, Kosovalı.

Futbola Kosova’nın KF Vushtrria takımında başladı.

KF Trepça 89, Diósgyőr, Gyirmót FC, Hapoel Kfar Saba, KF Tirana ve Rapid Bükreş formaları giydi.

Boluspor'a Rapid Bükreş takımından transfer edildi.

Sol ayağını çok iyi kullanan Florent Hasani, santrfor, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Florent Hasanı, 2022-2023 sezonunda KF Tirana forması giyerken 16 gol atarak Arnavutluk Ligi'nde gol kralı oldu.

Boluspor'da da attığı ve attırdığı gollerle öne çıkıyordu.