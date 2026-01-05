Gol kralı kulübüyle vedalaştı Amedspor'la anlaştı

Gol kralı kulübüyle vedalaştı Amedspor'la anlaştı
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan Amedspor, flaş bir transfere daha imza attı. Boluspor'la vedalaşan Florent Hasani'nin Amedspor'la anlaştığı belirtildi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan ve ilk yarıyı lider bitiren Amedspor, ligin ikinci yarısına flaş bir transferles giriyor.
Amedspor'un Boluspor'la vedalaşan Florent Hasani'yle anlaştığı belirtildi.

Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladıÜnlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı

Hasani'nin Boluspor'daki takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Amedspor kampına katılmak üzere Antalya'ya gittiği ifade edildi.
Hasani, Boluspor formasıyla sezonun ilk yarısında 18 maçta 14 gol atmıştı.

FLORENT HASANİ KİMDİR?

28 yaşındaki Folernt Hasani, Kosovalı.

whatsapp-image-2026-01-05-at-08-43-16.jpeg

Futbola Kosova’nın KF Vushtrria takımında başladı.
KF Trepça 89, Diósgyőr, Gyirmót FC, Hapoel Kfar Saba, KF Tirana ve Rapid Bükreş formaları giydi.
Boluspor'a Rapid Bükreş takımından transfer edildi.
Sol ayağını çok iyi kullanan Florent Hasani, santrfor, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
Florent Hasanı, 2022-2023 sezonunda KF Tirana forması giyerken 16 gol atarak Arnavutluk Ligi'nde gol kralı oldu.
Boluspor'da da attığı ve attırdığı gollerle öne çıkıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Spor
Fatih Tekke Galatasaray maçı öncesi korkusunu açıkladı: Çok çok önemli
Fatih Tekke Galatasaray maçı öncesi korkusunu açıkladı: Çok çok önemli
Fatih Tekke konuşurken Okan Buruk espriyi patlattı: Salonda kahkahalar yükseldi
Fatih Tekke konuşurken Okan Buruk espriyi patlattı: Salonda kahkahalar yükseldi