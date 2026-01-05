Fatih Terim Galatasaray'ın kendisini nasıl kaçırdığını açıkladı

Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Fatih Terim, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lider Haber'de Telegol programına konuşan Terim, şunları söyledi:

Fatih Terim: Arayıp bize veda etti

"Türkiye'de 4 büyükler arasında eğer transfer sirkülasyonu olursa inanın bana çoğu zaman yanlış yabancıya gitmeyiz. Oyuncuyu oynatmıyorum ama vermiyorum da! 'Ya orada iyi oynarsa...' deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayatım boyunca gitmek isteyen her oyuncuyu gönderdim. Hiçbir zaman da gitmesine mani olmadım. Doğrusu bu diye düşünüyorum. Milan, Inter'den alır. Inter, Milan'dan alır. Chelsea, Manchester'dan alır. Dünyanın her yerinde böyle. Oynatmadığınız oyuncuyu niye tutarsınız? Orada oynasın. Oynasın ya ne var? Buradan böyle bir pencere açtım. İnşallah Türkiye'de böyle bir anlayış olur."

"ARDA TURAN HEP YANIMDAYDI"

"Arda Turan 'Giremez' diyorlardı. Bazı oyuncular vardır ki o camiada bırakmalıdır. Bazı oyuncular o takımla anılır, o camiayla anılır. Arda öyle bir oyuncudur. Bunu hak etmiştir. Futbolculuğuyla, Galatasaray'a düşkünlüğüyle... Gitti, geldi, bunlar olacaktır ama Galatasaraylılığını hiç kaybetmedi. Galatasaray'ın ona ihtiyacı yoktu belki ama onun Galatasaray'a ihtiyacı vardı. Büyük kulüplerde böyle refleks olmalıdır. Büyük kulüpler, sembol oyuncularıyla büyürler. Herkes için değil ama Arda buna layık bir oyuncuydu. Şimdi meslektaşım oldu. Güzel bir dille anlattım bunu, rica ettim. Galatasaray'da bıraktı Allah'a şükür.

Bir tatsızlık, kırgınlık vardı Allah'a şükür kalmadı. Arda Turan daha da iyiye gidecek. Niye olmasın? Genç neslimiz çok iyi, hepsi birbiriyle rekabet halinde daha modern futbola doğru çıkacaklar. Bu gayet doğal. Arda Turan son senesinde hep yanımdaydı, staja gelen bir antrenör gibiydi. O durumun ona çok fazla faydası oldu. Gece analize kalıyordum, o da benle beraberdi. Her şeyde benle beraberdi. O da ona iyi bir hazırlık oldu."

"RAHMETLİ ANNEM 'FATİH'İ KAÇIRDILAR' DİYOR"

"Ben 8 Temmuz'da Galatasaray Adası'nda imzayı attım. Kütahya'ya gidiyoruz. Otobüse bindik; önde Metin Oktay oturuyor, arkaya dönüyorum Gökmen'ler, Yasin'ler, Metin Kurt'lar, Muzaffer'ler… Antrenöre bakıyorum İngiliz. Ben 1 ay önce Adana'dayım. 20 yaşındayım, annem ve babam da benimle gelmemiş. Rahmetli annem 'Fatih'i kaçırdılar' diyor. Bu kaçırmayı anlamıyor annem. 'Nasıl kaçırdılar?' diyor. O zamanlar modaydı ama halbuki bir elimiz yağda bir elimiz balda, Ali Yavaş ile beraber Menekşe'de beni Gavur Ali vardı ona teslim ettiler. Ondan sonra durumu bekledik. Metin ağabey, 'Ben giderim Adana'ya, onlar beni severler, ben hallederim' dedi. O aradı, sonra 'Haydi imzayı atabilirsin' dedi. Ondan sonra dedim ki 'Allah'ım Galatasaray'dayım.' İzlediğin, gazetede gördüğün adamlarla aynı arabadasın… O günleri hiç unutmam. Unutmak da mümkün değil zaten. Şükürler olsun ki Galatasaray'a geldik, Galatasaraylı olduk. Allah ne ömür verdiyse de o da Galatasaraylı olarak bitecek İnşallah."