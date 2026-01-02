A Milli Takım ve Galatasaray’ın eski oyuncularından Gökmen Özdenak evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süre yaşam mücadelesi veren Gökmen Özdenak, yılbaşında vefat etti.

Gökmen Özdenak için Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde tören düzenlendi. Törene; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2’nci Başkan Metin Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Terim, Özdenak ailesi ve sevenleri katıldı.

FATİH TERİM: BİZE 'ALLAH'A ISMARLADIK' DİYORMUŞ

Törende A Spor'a konuşan Fatih Terim yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Terim konuşmasında "Gökmen Özdenak bir hafta önce "Fato nasılsın?" diye gece 11:30-12:00'de beni aradı. Konuştuk biraz, "İyi olduğuna memnun oldum. Eve, eşine, çocuklarına, torunlarına selam söyle" dedi. Demek ki bize "Allah'a ısmarladık" diyormuş" dedi.

YASİN ÖZDENAK: HER ANI SONSUZA DEK SAKLAYACAĞIM

Gökmen Özdenak’ın kardeşi Yasin Özdenak ise törendeki konuşmasında, “Benim için çok zor bir gün. Biz onunla iyi, kötü çok günler geçirdik. Bugün burada canım kardeşim Gökmen için toplandık. Kalbim paramparça. Hala öldüğüne inanamıyorum. Onunla paylaştığım her anı sonsuza dek saklayacağım. Onun şakaları, omzumdaki eli, şefkati hepsi aklımda ve kalbimde. O sadece kardeş değil, çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir dedeydi. Hayatımızın bir parçasıydı. Hayatımıza kattığı o güzel ışık hiç sönmeyecek. Bize bıraktığı sevgi ve iyi niyet dolu mirası yaşatacağız. Biliyorum ki huzur içinde bizi izliyor. Eminim gurur duyuyor. Seni çok ama çok seviyoruz canım kardeşim. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY'IN SİMGESİ HALİNE GELMİŞ ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCUMUZDU

Gökmen Özdenak’ın Galatasaray’a önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Bugün burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş değerli futbolcumuz Gökmen’in vefatı dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Gökmen; Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray’ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi yirmili yaşlarda Galatasaray Spor Kulübü’ne gelmiş, orada verdiği hizmetlerle Galatasaray’a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray’ın tarihi yazılırken, Gökmen’in çok özel bir sayfası olacak. Kişiliğiyle, duruşuyla, verdiği hizmetlerle orada yerini alacaktır. Gökmen, futbolculuk hayatından sonra da televizyon yorumculuğu yapmış, kulübümüzde de hizmet biri kişiliği vardı. Televizyonlarda yorumculuk yaparken, başkanlık yaptığım dönemde her zaman irtibatta olduk. Maçlardan sonra veya Galatasaray’ı ilgilendiren olaylardan sonra beni arar, fikirlerini benimle paylaşırdı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, başkanlık yaptığım sürece bana destek veren çok önemli bir Galatasaraylıydı. Vefatıyla hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Futbolumuzun ve ülkemizin değerli bir üyesiydi. Türk milletine de başsağlığı diliyorum. Çünkü herkes onu severdi. Özellikle televizyondaki konuşmaları, yaptığı şakalarla hepimizin kalbinde yerini almıştır. Sevgili Gökmen, Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. İnşallah ışıklar içinde uyu” şeklinde konuştu.

SELİN ÖZDENAK GÖRÜCÜOĞLU: ONUN KIZI OLMAK BÜYÜK BİR ŞANS

Gökmen Özdenak’ın ömrünü Galatasaray’a adadığını belirten kızı Selin Özdenak Görücüoğlu, “Galatasaray Spor Kulübüne ömrünü adamış, Türk futboluna iz bırakmış bir isimdi Gökmen Özdenak. Benim için her şeyden önce canım babişkomdu. İlk aşkım, en yakın arkadaşım ve sığınağımdı. Onun kızı olmak, büyük bir şans ve ömür boyu taşıyacağım bir gurur. Bana öğrettikleri ve kalbime bıraktığı sevgi ölçülemez. İyi ki senin kızınım. İyi ki Alp'in dedesisin. Kalbimde, anılarımda hep yanımdasın canım babişkom. Sayın Dursun Özbek başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Galatasaray camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.