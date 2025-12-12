Fenerbahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin 15. haftasında Monaco'ya konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Salle Gaston Medecin'de oynanan maçı 92-86 kazandı.
FENERBAHÇE'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Maçın 3. çeyreğinde 17 sayı farkla geride olan Fenerbahçe Beko, skoru çevirip sahadan galip ayrılmayı başardı.
SERİ 6 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki kazanma serisini 6 maça çıkardı.
Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 9. galibiyetini elde ederken, Monaco 6. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 16. haftasında Panathinaikos'u konuk edecek.
Monaco ise deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.
MAÇTAN NOTLAR
SALON: Salle Gaston Medecin
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic, Rain Peerandi
MONACO: Alpha Diallo 18, James 20, Theis 4, Okobo 6, Blossomgame 4, Strazel 7, Mirotic 11, Kevarrius Hayes 12, Tarpey 4
FENERBAHÇE BEKO: Devon Hall 13, Khem Birch 15, Nicolo Melli 9, Talen Horton Tucker 24, Tarık Biberovic 4, Wade Baldwin 12, Bonzie Colson 10, Armando Bacot 3, Brandon Boston Jr. 2, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu,
1’İNCİ PERİYOT: 21-14
DEVRE: 46-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-60
