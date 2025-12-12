Liverpool'dan Mohamed Salah kararı çıktı

Yayınlanma:
Liverpool'da kadro dışı kalan Mohamed Salah ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Brighton ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''ONUNLA KONUŞACAĞIM''

33 yaşındaki yıldız oyuncu ile görüşeceğini belirten Slot, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek." dedi.

Kasımpaşa ve Gençlerbirliği arasında kazanan çıkmadıKasımpaşa ve Gençlerbirliği arasında kazanan çıkmadı

SALAH GERİ DÖNDÜ

The Athletic'in haberine göre; Mohamed Salah, Brighton maçı için Liverpool kadrosuna yeniden alındı.

Haberin devamında, Salah'ın kadroya geri dönmesinin Arne Slot ile yapılan olumlu görüşmenin ardından gerçekleştiği belirtildi.

AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU

Mohamed Salah, 3-3 biten Leeds United maçının ardından, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." sözleriyle gündem olmuştu.

