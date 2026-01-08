Sadettin Saran transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı istiyor

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin görüşmesine rağmen transferini iptal ettiği futbolcu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'in devreye girdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe, Samsunsporlu Musaba'nın ardından yeni transferler için çalışmalarını sürdürürken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Sarı laciverliler, Trabzonspor'un da peşinde olduğu Karşıyaka'nın 18 yaşındaki oyuncusu Adem Yeşilyurt için harekete geçmişti.

Trabzonspor yönetimi geçen hafta Karşıyaka ile bir görüşme yapmıştı. Karşıyakalı yöneticiler, Fenerbahçe ile de görüşeceklerini belirterek kesin bir cevap vermemişti.

2024/11/08/hbfb.jpgKarşıyaka Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş'ın transferi görüşmek için İstanbul'a geldiği belirtildi. Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek'le birlikte İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Futbol Akademisi Değer Yaratma Direktörü Tuncay Şanlı ve sarı-lacivertli yöneticilerle yapılan görüşmede anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı. Görüşmedeki Adem Yeşilyurt'un sonraki satışından pay ve altyapıyı da kapsayan pazarlıkta görüş birliğine varılamadı.

karsiyaka-ile-fenerbahce-anlasamadi-ade-1103262-327522.jpg

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bunun üzerine transferi iptal ettiği, Karşıyaka'nın da Adem’i ara transferde satmaktan vazgeçtiği belirtildi.

HULL CITY HEMEN DEVREYE GİRDİ

Bu gelişmeleri Acun Ilıcalı'nın da sahibi olduğu Hull City'in yakından izlediği, Karşıyaka'nın Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anlaşamaması üzerine hemen harekete geçtiği bildirildi.
İngiliz kulübünün temsilcilerinin Adem’i Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür’e sorduğu ve bilgi aldığı öğrenildi.
Karşıyaka'nın ise Adem'i sezon sonuna kadar kadroda tutma kararı aldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

