İlkin Aydın yoksa Kaja Grobelna var: Ezdi geçti Galatasaray

Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında Belçika’nın Darta Bevo Roeselare takımı ile deplasmanda karşılaştı.

Sarı kırmızılı takımda kaptan İlkin Aydın oynamadı. İtalyan yıldız Myriam Sylla da ilk 6'da yer almadı.

Galatasaray İlkin Aydın'a "tamam" dedi iş bitti!

Britt Bongaerts, Kaja Grobelna, Ali Frantti, Martyna Lukasik, Eline Timmerman, Wang Yuanyuan ve Eylül Akarçeşme Yatgın (L) 6’sıyla başlayan Galatasaray rakibini ezip geçti.

KAJA'DAN 17 SAYI

Oynamayan İlkin Aydın'ın arkadaşlarına kenardan destek verdiği maçta yıldızlaşan isim Kaja Grobelna oldu. Kaja, 17 sayı yaparken, Martyna Lukasik 11 sayı ile onu izledi.



Baştan sona üstün oynayan sarı kırmızılı takım ilk seti 25-15, ikinci seti 25-22 önde tamamladı.

Son sette rakibini adeta sahadan silen temsilcimiz, 25-14'le skoru 3-0 olarak ilan etti.



Rövanş maçı 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 19.30’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Galatasaray'ın turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya alacağı her türlü galibiyet yeterli olacak.