Guendouzi için Galatasaray planı
Fenerbahçe'de taraftarın sabırsızlıkla beklediği yıldız isim Guendouzi İstanbul'a geliyor. Sarı Lacivertli yönetim yıldız futbolcuyu Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline yetiştirmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe yönetimi Galatasaray maçı öncesi taraftara sürpriz yapmak için düğmeye bastı.
Fenerbahçe’de Guendouzi heyecanı yaşanıyor.
Anthony Musaba transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe, Hollandalı kanat oyuncusunun Süper Kupa yarı finalindeki iki asistlik performansının ardından gözünü yeni yıldızı Matteo Guendouzi’ye çevirdi.

30 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ

Fenerbahçe, Lazio’ya bonuslarla birlikte toplam 30 milyon Euro teklif etti ve İtalyan ekibi bu teklifi kabul etti.
26 yaşındaki Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Guendouzi’nin yıllık kazancı yaklaşık 5 milyon Euro olacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Guendouzi bugün (perşembe) öğleden sonra İstanbul’a gelecek.
Dün Lazio formasıyla son maçına çıkan oyuncu, Süper Kupa finalinde sahada olmak istediğini yönetime bildirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco, çok istediği oyuncuya görev vermek için sabırsızlanıyor. Fransız orta saha takımla idmana çıkarsa, ilk 11’de başlama ihtimali yüksek görülüyor.

guendouzi1-001.jpg

FENERBAHÇE YÖNETİMİ DÜĞMEYE BASTI

Kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Guendouzi için Fenerbahçe yönetimi de düğmeye bastı. Sarı Lacivertliler yıldız ismin Galatasaray maçına yetiştirilmesi için TFF'ye başvuru işlemlerine başladı. Galatasaray maçı öncesi yönetim taraftarına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

EN PAHALILARINDAN BİRİ

Guendouzi, 30 milyon Euro’yu bulan bonservisiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.

  • Kerem Aktürkoğlu: 22,5 milyon Euro
  • En-Nesyri: 19,5 milyon Euro
  • Nene: 18 milyon Euro
  • Cengiz Ünder: 15 milyon Euro

