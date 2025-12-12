Kasımpaşa ve Gençlerbirliği arasında kazanan çıkmadı

Yayınlanma:
Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 15'e yükseltti.

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde 6. beraberliğini yaşayan Kasımpaşa, puanını 15'e çıkardı. Üçüncü kez berabere kalan Gençlerbirliği, puanını 15'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

47. dakikada Yusuf Barası'nın soldan ortasında Ben Ouanes'in ön direkte dokunduğu top, yandan auta çıktı.

67. dakikada Cem Üstündağ'ın ceza yayının sağından ortasında Arous'un indirdiği top Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda açıyı kapatan kaleci Velho, gole izin vermedi.

89. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Gueye, arka direkte hareketlenen Winck'i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda Zuzek, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek ağlara gitmesini engelledi.

Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangil

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Dk. 74 Winck), Opoku, Arous, Frimpong, Diabate (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası (Dk. 71 Fall), Gueye

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita (Dk. 65 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+2 Onyekuru), Niang

Sarı kartlar: Dk. 33 Pereira, Dk. 77 Dele-Bashiru, Dk. 81 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 81 Ben Ouanes, Dk. 86 Baldursson (Kasımpaşa)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

