Merih Demiral Ronaldo'yu üzdü: Al Nassr ilki yaşadı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. hafta maçında Al Ahli, sahasında Al Nassr'ı konuk etti.

King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadele, Al Ahli'nin 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı.

GALİBİYET GOLÜ MERİH'TEN

Al Ahli, 7. ve 20. dakikalarda Ivan Toney'in golleriyle maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı.

31. ve 44. dakikalarda sahneye çıkan Al Amri, Al Nassr'a dengeyi getirdi ve mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 55. dakikada attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi ve maç 3-2 tamamlandı.

Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi

2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Al Ahli'de Majrashi, 90+6'da kırmızı kart görürken, Al Nassr'da Boushal, 90+9'da kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

AL NASSR İLKİ YAŞADI

Bu sonuçla Al Nassr, ligde ilk yenilgisini yaşadı ve 31 puanda kalarak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Al Ahli ise puanını 25 yaparak 4. sırada yer aldı.