Merih Demiral Ronaldo'yu üzdü: Al Nassr ilki yaşadı

Merih Demiral Ronaldo'yu üzdü: Al Nassr ilki yaşadı
Yayınlanma:
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli, Merih Demiral'ın gol attığı maçta Al Nassr'ı 3-2 mağlup etti. Al Nassr, bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. hafta maçında Al Ahli, sahasında Al Nassr'ı konuk etti.
King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadele, Al Ahli'nin 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı.

GALİBİYET GOLÜ MERİH'TEN

Al Ahli, 7. ve 20. dakikalarda Ivan Toney'in golleriyle maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı.
31. ve 44. dakikalarda sahneye çıkan Al Amri, Al Nassr'a dengeyi getirdi ve mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 55. dakikada attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi ve maç 3-2 tamamlandı.

Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdiSamsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi

2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Al Ahli'de Majrashi, 90+6'da kırmızı kart görürken, Al Nassr'da Boushal, 90+9'da kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

AL NASSR İLKİ YAŞADI

Bu sonuçla Al Nassr, ligde ilk yenilgisini yaşadı ve 31 puanda kalarak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Al Ahli ise puanını 25 yaparak 4. sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Galatasaray'ın Çinli yıldızı İstanbul'a alıştı
Galatasaray'ın Çinli yıldızı İstanbul'a alıştı
Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi
Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi