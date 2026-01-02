Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi

Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig ekibi Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan Anthony Musaba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SAMSUNSPOR SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Anadolu Efes Kızılyıldız'a kayıpAnadolu Efes Kızılyıldız'a kayıp

MUSABA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol atarken 3 asist yaptı.

SAMSUNSPOR ŞİKAYET ETMEYECEK

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Musaba ve Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) şikayet etmeyeceklerini açıklamıştı.

Bilen açıklamasında, “Samsunspor'dan ilk defa bir oyuncu gitmiyor, son defa da gitmeyecek. Yine yerine başka bir oyuncu gelecek. Ancak gidiş biçimi, son idmana çıkmaması, hocasına beyanda bulunmamış olması bizi üzmüştür. Taraftarımız haklı olarak diyor ki, 'Fenerbahçe Kulübünün yaptığı davranış doğru değil' ve tepki gösteriyor.
Yerden göğe kadar haklılar ancak bir şeyi ayırt etmemiz lazım. Gerek Samsunspor, gerekse Fenerbahçe camiası ya da bütün kulüplerin camiaları, hepsi saygı duyulacak camialardır. Orayı yönetenler eksik yaptıkları zaman bunun maliyetini camialara yüklememek lazım. Başkanımız da buna işaret etti son söyleminde.” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Trabzonspor gümbür gümbür geliyor: Zirveye ortak oldu
Trabzonspor gümbür gümbür geliyor: Zirveye ortak oldu
Olaylı derbiye ceza yağdı: 3 futbolcuya 9'ar maç
Olaylı derbiye ceza yağdı: 3 futbolcuya 9'ar maç