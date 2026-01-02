Samsunspor Musaba'yı TFF'ye bildirdi

Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan Anthony Musaba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SAMSUNSPOR SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

MUSABA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol atarken 3 asist yaptı.

SAMSUNSPOR ŞİKAYET ETMEYECEK

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Musaba ve Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) şikayet etmeyeceklerini açıklamıştı.

Bilen açıklamasında, “Samsunspor'dan ilk defa bir oyuncu gitmiyor, son defa da gitmeyecek. Yine yerine başka bir oyuncu gelecek. Ancak gidiş biçimi, son idmana çıkmaması, hocasına beyanda bulunmamış olması bizi üzmüştür. Taraftarımız haklı olarak diyor ki, 'Fenerbahçe Kulübünün yaptığı davranış doğru değil' ve tepki gösteriyor.

Yerden göğe kadar haklılar ancak bir şeyi ayırt etmemiz lazım. Gerek Samsunspor, gerekse Fenerbahçe camiası ya da bütün kulüplerin camiaları, hepsi saygı duyulacak camialardır. Orayı yönetenler eksik yaptıkları zaman bunun maliyetini camialara yüklememek lazım. Başkanımız da buna işaret etti son söyleminde.” demişti.