Amedspor maç fazlasıyla lider oldu
Yayınlanma:
1. Lig'de Bandırmaspor'u 2-1 yenen Amedspor, 35 puana yükseldi ve bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Gürcan Hasova, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Dura

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Moreno (Dk. 82 Sinan Kurt), Fernando (Dk. 74 Afena Gyan), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Traore, Diaa Sabi'a (Dk. 74 Celal Hanalp), Diagne (Dk. 90+4 Çekdar Orhan)

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Bacuna (Dk. 89 Enes Cinemre), Mücahit Albayrak (Dk. 82 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Emirhan Acar, Mulumba, N'Dongala (Dk. 63 Kehinde), Tanque,

Goller: Dk. 42 Diaa Sabi’a, Dk. 45+3 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk 68 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

