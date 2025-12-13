Yunus Akgün: Ağrılarım var

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

“ABDULLAH KAVUKÇU’YA ARMAĞAN EDİYORUZ”

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok destek oldular bize. Burada olamayan Abdullah Kavukcu'ya bu galibiyeti armağan ediyoruz” dedi.

“BÖYLE SKORLAR MORAL VERİYOR”

İlk yarıdaki performanslarını öven Yunus Akgün, "İlk yarıda iyi oynadık, istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda Osimhen'in golünden sonra iyi performans gösterdik. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle skorlar bize öz güven ve moral veriyor” ifadelerini kullandı.

“İYİ BİR İLETİŞİMİMİZ VAR”

Leroy Sane ile ilişkilerine değinen Yunus Akgün, "Sane ile iyi bir iletişimimiz var. Onun da artan bir performansı var” sözlerini sarf etti.

Galatasaray nasıl kazandı: Osimhen bunu neden yaptı?

“TABİİ Kİ AĞRILARIM VAR”

Son olarak sakatlığına dair konuşan Yunus Akgün, "Tabii ki ağrılarım var. Yüzde yüz değilim tam olarak ama elimden geleni yapıyorum. Zamanla daha iyi olacağım, umarım performansım böyle de devam eder” diye konuştu.