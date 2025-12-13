Erol Bulut neden kaybettiklerini açıkladı

Yayınlanma:
Antalyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, 4-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

NEDEN KAYBETTİKLERİNİ AÇIKLADI

Erol Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bize sıkıntı olan ilk 15-20 dakika. İyi bir takıma karşı oynuyorsunuz, bireysel hatalar... Kontra ataklardan 3 gol yedik kendi sahamızda. Bu ne demek, top bizdeyken topu basit kaybettik ve geçişte gol yedik.

İlk golde iki oyuncumuz çarpıştı ve golü yedik, basit bir şey! O hataları yaparsan, kaliteli ayakları var ve affetmiyorlar. Siz 5-6 pozisyona giriyorsunuz ve atamıyorsunuz, bir tane atıyorsunuz, aradaki fark o.

Geçişlerde top bizdeyken daha dikkatli olsak... Son golü saymıyorum. İlk 3 golde, kontra ataklardan, kendi hatalarımızdan gol yedik. İkinci yarıdaki istek, oyun, deneme güzel. Bir gol daha atabilirdik ama değerlendiremediğinizde kazanamıyorsunuz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

