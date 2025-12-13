Rıdvan Dilmen'den Icardi ile yönetim arasında yaşananlar hakkında olay iddia

Rıdvan Dilmen'den Icardi ile yönetim arasında yaşananlar hakkında olay iddia
Yayınlanma:
Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Mauro Icardi'nin sözleşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3'te Mauro Icardi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Sports Digitale Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Mauro Icardi’ye dair konuştu.

İSTANBUL’DAN AYRILMAK İSTEMEZ”

Icardi’nin sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini hatırlatan Rıdvan Dilmen, “Icardi İstanbul'dan ayrılmak istemez. Belki de devre arasında 4-4-2'ye evrilir mi diyorum ama bunu Icardi yaptıracak. Devre arası oldu, "gel" demediler orada film kopar. Icardi bence 1+1'i hak ediyor. O zaman çalışması, temposu artabilir” dedi.

“MESAJI YÖNETİME VERİYOR”

Icardi’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma da değinen Rıdvan Dilmen, "Icardi aslında mesajı yönetime veriyor. Ben bir gelişme olacağını düşünüyorum açıkçası önümüzdeki günlerde. Ben yüzde 51 uzatacaklar diye düşünüyorum. Benim görüşüm Icardi de bunu hak ediyor ama sağlıklı oturursa” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

