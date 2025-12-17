Yıldız futbolcunun karısı küplere bindi!

FIFA, 2025 yılının en iyilerini seçti. FIFA En İyiler Ödülleri'nin gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. 10. kez yapılan ödül töreni gecesine birbirinden ünlü isimler katıldı.

Yapılan seçimler sonucunda en iyiler karması şöyle oluştu:

2025 FIFA Kıtalararası Kupa'da finalin adı belli oldu

Kaleci: Gianluigi Donnarumma

Savunma: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes

Orta saha: Cole Palmer, Vitinha, Pedri, Jude Bellingham

Forvet: Ousmane Dembele, Lamine Yamal

RAPHINHA'NIN KARISI ÇOK KIZDI

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Raphinha karmaya alınmadı. Bu karara Brezilyalı futbolcunun karısı Natalia Rodrigues çok kızdı.

Adeta küplere binen genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FIFA'yı eleştirdi.

Natalia Rodrigues şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon 64 maçta 62 gol katkısı performansı sergileyen Raphinha neden FIFA Yılın 11'inde yok? Yoksa basketbolcu mu zannettiniz? Bu adaletsizlik!"