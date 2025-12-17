Nihat Özdemir geri dönüyor: Fenerbahçe açıklaması

Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden 5 yıl önce istifa eden Nihat Özdemir'den af açıklaması geldi. Özdemir, Fenerbahçe'yle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'de eski yöneticilerden iş adamı Nihat Özdemir, 2020 yılında ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na verilmişti.

Özdemir'in TFF Başkanlığı yaparken Fenerbahçe'yle ilgili şike sözlerine büyük tepki gelmiş, bunun üzerine kesin ihraç edilmesi istenmişti.

Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydıNihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı

Özdemir de kulüp üyeliğinden istifa etmişti.

"BENİ SEVENLER AF İÇİN UĞRAŞA GİRDİ"

Nihat Özdemir, yıllar sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

343 Digital'den İbrahim Seten Özdemir ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek şunları söylediğini bildirdi:

"Fenerbahçe'den kimse benimle konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler, bir af çıkarmak için uğraşa girdi. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe için savaşanların başında geliyorum. Sanki 'Fenerbahçe şike yaptı'demişim' gibi beni Disiplin Kurulu'na sevk ettiler, kendi adamlarına yargılatmaya kalktılar! Söz konusu Fenerbahçe olunca her şey normal ama bu kadar kendini ezdirecek bir adam mıyım?

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe söz konusu olunca her şeye sıcak bakarım! Fenerbahçeliliğim istifa etmekle ölçülmez! İstifa şartlarım başka bir şeydi. Olağanüstü durumların, olağanüstü tedbirleri olur. Benim yaptıklarım ve kişiliğim belli."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

