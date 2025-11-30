Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı

Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden TFF'nin eski başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerini Barcelona'da misafir etti. Aziz Yıldırım da oradaydı.

Fenerbahçe Kulübü'nün ağır topları Barcelona'da buluştu.

Sarı lacivertli kulübün eski yöneticilerinden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Nihat Özdemir, sahibi olduğu Limak Holding'in yenilediği Barcelona'nın stadı Camp Nou'de Fenerbahçelileri misafir etti.

Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettilerNihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler

Özdemir, aralarında Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu misafirlerini önce Barcelona'da bir balık lokantasında ağırladı.

İŞTE YEMEĞE KATILANLAR

Yemeğe Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Mahmut Uslu, Mithat Yenigün, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Selim Kosif'in de aralarında bulunduğu eski Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

whatsapp-image-2025-11-30-at-08-38-23.jpeg

Bursaspor’un eski başkanlarından Levent Kızıl da yemekte yer aldı.

Selim Kosif, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara "Dostlarla Barcelona seyahati" ve "Barcelona maçı öncesi güzel bir anı" ifadelerini yazdı.

2024/11/08/hbfb.jpgEkip, yemeğin ardından Limak tarafından yenilenen Camp Nou'da Barcelona-Deportivo Alaves maçını seyretti. Barcelona, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Spor
Sinan Engin derbide hakemin ne yapacağını açıkladı
Sinan Engin derbide hakemin ne yapacağını açıkladı
Derbiyi kim kazanır? "Yasin Kol hata yapmazsa" diyerek açıkladı
Derbiyi kim kazanır? "Yasin Kol hata yapmazsa" diyerek açıkladı