Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı

Fenerbahçe Kulübü'nün ağır topları Barcelona'da buluştu.

Sarı lacivertli kulübün eski yöneticilerinden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Nihat Özdemir, sahibi olduğu Limak Holding'in yenilediği Barcelona'nın stadı Camp Nou'de Fenerbahçelileri misafir etti.

Özdemir, aralarında Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu misafirlerini önce Barcelona'da bir balık lokantasında ağırladı.

İŞTE YEMEĞE KATILANLAR

Yemeğe Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Mahmut Uslu, Mithat Yenigün, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Selim Kosif'in de aralarında bulunduğu eski Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bursaspor’un eski başkanlarından Levent Kızıl da yemekte yer aldı.

Selim Kosif, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara "Dostlarla Barcelona seyahati" ve "Barcelona maçı öncesi güzel bir anı" ifadelerini yazdı.

Ekip, yemeğin ardından Limak tarafından yenilenen Camp Nou'da Barcelona-Deportivo Alaves maçını seyretti. Barcelona, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.