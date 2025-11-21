İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’nın stadı Camp Nou’nun tadilat işini üstlenen Limak Holding, işçiler tarafından protesto edildi.

CAMP NOU İŞÇİLERİ EYLEM YAPTI

Limak’ın taşeron firmasında çalışan işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle stat önünde eylem yaptı.

Ünlü spor kanalı kapanma kararı aldı

LİMAK’I PROTESTO ETTİLER

Limak ve taşeron Extreme İşler/Extreme Work şirketlerini protesto eden işçiler, taşıdıkları İspanyolca pankartlarda “Limak işten çıkarıyor ve ödeme yapmıyor, Barça buna izin veriyor" dedi.

“ÖNCE KAÇAK DURUMA DÜŞÜRÜP SONRA KAÇAKSINIZ BAHANESİYLE İŞTEN ÇIKARDILAR”

İşçilerden yapılan açıklamada “Çalışmaya başladığımız ilk günden bu yana oturum kartımız, çalışma iznimiz ve sigortamız şirket tarafından yapılmamış, bu nedenle İspanya’da illegal duruma düşürülmemize sebep olunmuştur. Buna rağmen firma, bizleri önce kaçak duruma düşürüp ardından ‘kaçaksınız’ bahanesiyle işten çıkarmaya kalkmış, hukuksuz bir süreç işletmiştir" denildi.

BARCELONA BAŞKANI’NA MEKTUP YAZDILAR

Buna ek olarak İşçi Sendikası Genel Sekreteri Belen Lopez Sanchez, Barcelona Kulübü Başkanı Laporta’ya mektup yazarak Limak’ı şikayet etti.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Sayın Joan Laporta, Futbol Club Barcelona Başkanı, Size bu mektubu, Barça’nın başkanı olarak — tarihe, Katalonya’ya ve onun değerlerine referans olan bir kurumun lideri sıfatıyla — Camp Nou’daki inşaatlarda çalışan şirketlerin işçileri ve emekçileri için ortaya çıkan durumu kişisel olarak çözmeye dahil olmanız için yazıyorum. Katalonya İşçi Komisyonları olarak aylardır işlerin doğru yapılmadığını, durumda ve çalışanların koşullarında ciddi sorunlar olduğunu tespit ediyoruz. 2023 Kasım’ında Camp Nou önünde, işçilere haklarını anlatmak için, şantiyedeki sürekli işçi hakları ihlallerinin ortaya çıkmasının ardından zaten protesto eylemleri düzenlemiştik. O zamandan bu yana durumu izliyor ve iyileştirmek için çalışıyoruz. Size hatırlatmak isterim ki, kendilerini danışmanlık için desteklemek amacıyla bir işbirliği sözleşmesi imzalamayı bile teklif ettik. Ne yazık ki, işçi haklarının ihlali devamlı ve tekrar eden bir sorun hâline geldi. Daha yakın zamanda, idari durumu düzensiz olan 14 Türk işçinin, yüzü aşkın işçiden oluşan bir grubun içerisinden işten çıkarılmasını kamuoyuna duyurduk. Ayrıca, İş Müfettişliği’ne şantiyedeki durumla ilgili şikayette bulunduk. Haftanın çeşitli günlerinde 12 saatlik çalışma süreleri gibi sürekli kötüye kullanım vakaları hakkında bilgi sahibiyiz. Buna ek olarak, düzensizlik ve sömürüyü kolaylaştıran bir alt yüklenici şirketler ağı kullanıldığını da tespit etmiş bulunuyoruz. Ülkemiz için bu kadar önemli bir spor kurumunun, yeni stadın inşasında çalışan işçilere insan onuruna yakışır bir muamele sağlamayarak itibarını zedelemesini endişeyle izliyoruz. Stadın yenileme çalışmalarının bir an önce ilerlemesi ve açılmasının gerekli olduğunu anlıyoruz, ancak bu kesinlikle işçilerin çalışma haklarının ihlali pahasına olmamalıdır. Bu nedenle, sorunun başka yöne bakılarak görmezden gelinmemesini ve çözüm için bizzat devreye girmenizi rica ediyorum. Ben, Katalonya İşçi Komisyonları Genel Sekreteri olarak, sizinle ve inşaat şirketinin sorumlularıyla bir toplantı yapmaya hazırım. Böylece tespit ettiğimiz ihlalleri ilk elden açıklayabilir ve hangi çözümlerin mümkün olduğunu anlatabilirim.

AÇILIŞA AZ ZAMAN KALA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Stat açılışına artık az bir zaman kalırken işçilerin yaptığı protestolar İspanyol basınında deprem etkisi yarattı.