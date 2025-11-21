Ünlü spor kanalı kapanma kararı aldı

Ünlü spor kanalı kapanma kararı aldı
Ekol Sports'un kapanma kararı almasının ardından yorumculardan veda paylaşımları gelmeye başladı.

Ağustos ayında yayın hayatına giren televizyon kanalı Ekol Sports, yaşanan mali sorunlar nedeniyle kapanma kararı aldı.

Kanaldan henüz resmi bir açıklama yapılmazken ekran yüzleri tek tek veda paylaşımları yapmaya başladı.

“BİR SERÜVENİN SONUNA GELDİK”

Kanalın sunucuları arasında yer alan Erdem Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ekol Sports'un yayın hayatının sona ermesiyle birlikte bir serüvenin de sonuna geldik ve bugün itibari ile yollarımızı ayırdık. Her son yeni bir başlangıcın habercisidir... Hoşça kal Ekol Sports” dedi.

“SPOR MEDYASI İÇİN ÇOK GÜZEL VE ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM OLMUŞTU”

Yorumcu Burhan Can Terzi ise "18-19 yaşlarından beri medyada öyle olaylara şahitlik ettim ki; 3 ay maaş alamadığımız dönemler, gazeteyi baskıya yollayacakken avukatların hacze gelmesi vs. O sebeple her türlü olumsuzluğa bağışıklığım yüksek. Ekol Sports, spor medyası için çok güzel ve önemli bir girişim olmuştu. Spor medyasını hareketlendirmişti. Benim için de harika bir yolculuk oldu. Ekran önündeki bizlerin seveni de sevmeyeni de çok. O sebeple içten içe ya da dışarıya vurarak sevinenleri garip karşılamıyorum artık. Ama burada esas önemli olan kamera arkasındaki emekçiler de işsiz kalacak. Ve en azından onları düşünerek saygı gösterilebilirdi sevinç yaşayanlar. Herkes için hayırlısı olsun. Tüm arkadaşlarıma, büyüklerime, küçüklerime emekleri için teşekkürler” sözlerini sarf etti.

