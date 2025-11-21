Ali Koç için flaş iddia: Yüksel Yıldırım ortalığı karıştırdı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV’ye açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım’ın Fenerbahçe ve Ali Koç’a dair ortalığı karıştırdı.

Yüksel Yıldırım konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sadettin Başkan'a dedim ki; '5 oyuncuyu birden çok erken değiştirdi, bir tane oyuncun sakatlansa ne yapacaksın sen?' dedim. Konuştuk. Türk Milli Takımı'nda oldu ama Fenerbahçe maçında olmadı.

“HALİL UMUT MELER ELİMİZDEN ALDI FENERBAHÇE’Yİ”

Soru: Beklediniz mi Fenerbahçe 10 kişi kalabilir mi diye?

Olsaydı, iyi olurdu. Bir ders olurdu. Bütün Türkiye bunu konuşurdu bütün gece ama olmadı, şanslı. O maçta içim yandı. Halil Umut Meler... Elimizden aldı Fenerbahçe'yi. O hızla da gidiyor. Şansı iyi kullanıyor Fenerbahçe. Bütün gece televizyonlarda tartışıldı. Birçoğu Fenerbahçe yanlısı medya olduğu için herkes ofsayt dedi ama buz gibi golümüz ofsayt diye iptal edildi. Ama dik duran eski hakemlerin hepsi gol dedi, öbürleri... Galatasaray'ın Kocaelispor maçında oldu, bizim maçta öyle bir şey de yok. O golümüz verilmedi. Skriniar'ın koluna vurdu, penaltı verilmedi. Sadettin Saran'ın maçtan sonra, "Çok iyi maç yönetti" açıklaması oldu. Fenerbahçe için çok iyi maç yönetti, bizim için kesinlikle çok kötü maç yönetti. Maçtan sonra Sadettin Saran ile konuşmadık, maç bitmişti. Maçtan sonra dostluk kazandı dedik.

“MOURINHO’NUN GÖNDERİLİŞİ FENERBAHÇE’YE YAKIŞMADI”

Mourinho geldiğinde kimse bir şey diyemedi. Kariyeri vardı ama başarılı olamadı. Gönderilişi de biraz kötü oldu, yakışmadı Fenerbahçe'ye. Özel uçakla, helikopterle gel, tarifeli uçakla git. Bu da olmadı. Bunlar çok önemli.

“ALİ KOÇ GİDİNCE SULAR DURULDU”

'Ali Koç gidince sular duruldu. Ali Koç'un bunu izlemesi lazım. Benden öncesi nasıldı, benim dönemim nasıldı, kendisinden sonrası nasıl. Buradan ders çıkarır. Ali Koç çok akıllı, eğitimli biri, tek şey şanssızlık ve çevresine yanlış insanlar giriyordu. Ali Başkan'ın yerinde asla olmak istemem. O kadar akıl veren olursa, sonunda ne yaptığını sen de bilmez olur, hata yapabilirsin. Üzüldüm. Ali Başkan dedim, Fenerbahçe demedim, Fenerbahçe şampiyon olduğunda zaten Ali Başkan şampiyon oluyor ama Ali Başkan'ı sevdiğim için söylemiştim. O bazı şeyleri rahatlatacaktı, değiştirecekti ama olmadı. Sadettin Saran, gelir gelmez şampiyon yaparsa inanılmaz bir dönem başlar. İlk maçı bizimleydi.

“TEDESCO SAMSUNSPOR’A GELSE KESİN BAŞARILI OLUR”

Türkiye'ye gelen Almanların çoğu başarılı oldu. Başarısız olan 1-2 kişi olmuştur belki. Ben kendi açımdan başarılı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe açısından ise zaman. Tedesco geldiğinde, başkan hiç ummadığı bir şekilde gidince, değişince ikilemde kaldı. Medya pek desteklemiyordu. Ben de ilk geldiğinde olmaz dedim ama başarıya aç bir hoca. Kendisini ispat etmek istiyor. Çok çalışıyor, çok çalışkan, genç. Maçı sahanın kenarında oynuyor, yaşıyor. Bu insanlar çalışınca başarılı olur ama Samsunspor'a gelse kesin başarılı olur. Fenerbahçe, Galatasaray'a gelince insanlar başarılı hoca istiyor.