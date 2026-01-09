Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Sadettin Saran sürprizi: Herkese dağıtacak
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Kupa finalinde yarın akşam karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sarı lacivertli taraftarlara sürpriz yapacağı ortaya çıktı. Sarı lacivertli takımın eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, maçtan önce sarı lacivertli taraftarlara yağmurluk dağıtılacağını bildirdi.
Fenerbahçe Guendouzi'yi resmen açıkladı: Formayla pozunu verdi
Kutlualp, "Başkan herkesten önce düşünmüş, hazırlıkları tamamlamış. Derbide yaǧmurluklar daǧıtılacak" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da derbinin oynanacağı 10 Ocak günü hava sıcaklığı 10 derece civarında bekleniyor. Meteorolojiye göre yağmur da bekleniyor.
Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı civarında rüzgar da bekleniyor.