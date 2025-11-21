Fenerbahçe'de 5 isimle sözleşme imzalandı: Tuncay Şanlı etkisini gösterdi

Fenerbahçe’de Tuncay Şanlı’nın Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörlüğü’ne getirilmesinin ardından 5 imza birden geldi.

Sarı-lacivertliler, Haydar Karataş Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’den anlaşmaya dair açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin geleceğini oluşturmak ve Türk futboluna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, U19 Takımımızda forma giyen Haydar Karataş ile U17 Takımımızda forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Altyapı Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ozan Vural ile Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörümüz Tuncay Şanlı da yer aldı.

Geleceğimiz olan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz."