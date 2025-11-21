Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi

Yıldız Holding'in “Bugün Mutlu Et Mutlu Ol Günü” kapsamında düzenlediği etkinliğe Acun Ilıcalı da katıldı. Murat Ülker'in Acun Ilıcalı'yı Fenerbahçe sürprizi dikkat çekti.

Yıldız Holding, her kasım ayının 3. perşembesinde gerçekleştirdiği “Bugün Mutlu Et Mutlu Ol Günü” etkinliğini bu yıl da düzenledi.

ACUN ILICALI DA KATILDI

Düzenlenen etkinliğe Fenerbahçeli eski yönetici Acun Ilıcalı da katıldı. Ilıcalı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’e sahibi olduğu Hull City’nin ürünlerini hediye etti.

582336368-18545087701003370-2562173875256426365-n.jpg

FENERBAHÇE LOGOLU ÇİKOLATA HEDİYE ETTİ

Murat Ülker ise Acun Ilıcalı'ya üzerinde Fenerbahçe logosu olan bir paket çikolata hediye etti. Ülker ayrıca uzun yıllar isim sponsorluğu yaptığı Fenerbahçe Stadı’nın maketini de konuklara ücretsiz olarak dağıttı.

2024/11/08/hbfb.jpg

“AYRI BİR KEYİF"

acun.jpeg

Murat Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nün 11. yılını kutladık Bize her gün #MutluEtMutluOl ama her kasımın üçüncü perşembesi dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımız ve dostlarımızla bunu özel bir gün olarak kutlamak da ayrı bir keyif” dedi.

586846132-18545087713003370-4924924489404808952-n.jpg

“BEN ONU HULL CITY ÜRÜNLERİYLE MUTLU ETTİM O BENİ GODIVA’SIYLA”

Acun Ilıcalı ise Murat Ülker ile fotoğrafını paylaşarak “Sevgili Murat Ülker’in “Mutlu Et Mutlu Ol” kampanyası bugün başladı. Biz kampanyaya erkenden dahil olduk, ben onu Hull City ürünleriyle mutlu ettim, Murat abi de beni Godiva’sıyla” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

