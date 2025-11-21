Fenerbahçe'nin ne zaman lider olacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğinin (HUFEDER) 5. kuruluş yıl dönümü için Ankara'da düzenlenen gecede açıklamalarda bulundu.

Geceye Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yöneticilerden Hakan Safi, Hakan Bilal Kutlualp, dernek yöneticileri ve üyeleri de katıldı.

Gecede konuşan başkan Sadettin Saran, "Sizlerin varlığı, Fenerbahçe'nin geleceğine duyduğumuz güveni pekiştirmektedir. Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçe'mizi her alanda daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza eminim" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA LİDER OLACAĞIZ"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Kumpas davalarındaki destekleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Burada ismini bilmediğim birçok dostumla mahkeme salonlarında dava yoldaşlığı yaptık. Var olun. Seçim bitti, birlik ve beraberlik içinde futbolda saha sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki haftadan sonra da lider olacağız. İyi ki Fenerbahçeliyiz" diye konuştu.

HAKAN SAFİ 1 MİLYON LİRAYA FORMA ALDI

Gecede Fenerbahçe'nin imzalı 100. yıl forması da açık artırmaya çıkarıldı. Eski yöneticilerden Hakan Safi, formayı 1 milyon liraya aldı.

Açık artırmanın bitmesiyle sahneye gelen Safi, "Ben Fenerbahçe forması görünce dayanamıyorum, alıyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde şampiyonluklara ulaşacağız. Şampiyon olunca tekrar birlikte olmak dileğiyle" açıklamasını yaptı.

Sanatçı Merve Özbey'in konserinin ardından organizasyon tamamlandı.