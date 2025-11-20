Fenerbahçe'den dolandırıcılık açıklaması: Suç duyurusu

Fenerbahçe'den dolandırıcılık açıklaması: Suç duyurusu
Fenerbahçe Kulübü, dolandırıcılıkla ilgili taraftarlarını uyardı.

Fenerbahçe Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak dolandırıçılık uyarısında bulundu.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak savcılığa ve ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

TARAFTARLARA: BU TÜR ARAMALARA İTİBAR ETMEYİNİZ

Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde yöneticilerimiz adına bir takım şahısların satış kisvesi altında dolandırıcılık yaptığını tespit etmiş bulunuyoruz.

Kulübümüz ve yönetim kurulu üyelerimiz adına telefonla arama ve benzeri kanallar üzerinden herhangi bir satış faaliyeti bulunmamaktadır.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Konuyla ilgili savcılığa ve ilgili makamlara suç duyurusu ve başvurular yapılmış olup, değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızın, bu tür aramalara ve dolandırıcılık çabalarına itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

