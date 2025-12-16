Polisler gelmeden Ahmet Çakar'ın telefonu kırılmış! Sır dolu olayı bizzat anlattı

Polisler gelmeden Ahmet Çakar'ın telefonu kırılmış! Sır dolu olayı bizzat anlattı
Yayınlanma:
Bahis soruşturmasında sağlık durumu nedeniyle ifadesi alındıktan sonra gözaltı kararı kaldırılan ve serbest bırakılan Ahmet Çakar'ın ifadesinde şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Çakar, polisler gelince cep telefonunun nerede olduğunu bilmediğini ve daha sonra kırık olarak bulunduğunu söyledi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın gözaltı sürecinde yaşanan cep telefonu krizi soruşturma dosyasına yansıdı. Çakar’ın ifadesinde, telefonun bulunma süreci ve sonrasındaki gelişmelere dair ayrıntılar dikkat çekti.

POLİSLER GELDİĞİNE TELEFONUNU BULAMADI

Çakar, gözaltına alınmadan bir gün önce akşam saatlerinde dışarıda yemek yediğini ve gece 01.00 sularında evine döndüğünü söyledi. Sabah polislerin evine geldiğini aktaran Çakar, telefonunun nerede olduğunu bilmediğini, aracında olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Polislerle birlikte yapılan aramada telefona ulaşılamadı.

2025/12/10/cakar11.jpg

KENDİLİĞİNDEN KAPANMIŞ!

Çakar’ın ifadesine göre, kendisi gözaltındayken avukatı kıyafet temin etmek için evine gittiği sırada telefon aracının yanında kırık halde bulundu. Avukat tarafından açılan cihaz yaklaşık 20 dakika çalıştıktan sonra kendiliğinden kapandı. Telefonun kullanılamaz durumda olduğu Çakar’a bildirildi.

Son dakika! Ahmet Çakar adli kontrolle serbest bırakıldıAhmet Çakar adli kontrolle serbest bırakıldı

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN İFADESİ:

Gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemekteydim.
Eve gece saat 01.00'de geldim.
Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Hatta polislere arabamda olabileceğini belirttim.
Arabamı kabaca kontrol ettiğimde telefonun olmadığını gördüm.
Bu sırada polisler yanımdaydı. Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış.
Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum.
O telefon da şu an yanımda değil.
2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-16-51-21.jpeg

2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-16-51-21-1.jpeg

2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-16-51-22.jpeg

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesinin sonunda Çakar, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini vurguladı ve "Ben yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Spor
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim belli oldu
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim belli oldu
Fenerbahçe operasyonu mu? 21'lik Türk yıldız ABD'den İtalya'ya transfer oldu
Fenerbahçe operasyonu mu? 21'lik Türk yıldız ABD'den İtalya'ya transfer oldu
Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı: Tek şart var
Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı: Tek şart var