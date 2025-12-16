Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın gözaltı sürecinde yaşanan cep telefonu krizi soruşturma dosyasına yansıdı. Çakar’ın ifadesinde, telefonun bulunma süreci ve sonrasındaki gelişmelere dair ayrıntılar dikkat çekti.

POLİSLER GELDİĞİNE TELEFONUNU BULAMADI

Çakar, gözaltına alınmadan bir gün önce akşam saatlerinde dışarıda yemek yediğini ve gece 01.00 sularında evine döndüğünü söyledi. Sabah polislerin evine geldiğini aktaran Çakar, telefonunun nerede olduğunu bilmediğini, aracında olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Polislerle birlikte yapılan aramada telefona ulaşılamadı.

KENDİLİĞİNDEN KAPANMIŞ!

Çakar’ın ifadesine göre, kendisi gözaltındayken avukatı kıyafet temin etmek için evine gittiği sırada telefon aracının yanında kırık halde bulundu. Avukat tarafından açılan cihaz yaklaşık 20 dakika çalıştıktan sonra kendiliğinden kapandı. Telefonun kullanılamaz durumda olduğu Çakar’a bildirildi.

Ahmet Çakar adli kontrolle serbest bırakıldı

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN İFADESİ:

Gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemekteydim.

Eve gece saat 01.00'de geldim.

Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Hatta polislere arabamda olabileceğini belirttim.

Arabamı kabaca kontrol ettiğimde telefonun olmadığını gördüm.

Bu sırada polisler yanımdaydı. Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış.

Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum.

O telefon da şu an yanımda değil.



SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesinin sonunda Çakar, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini vurguladı ve "Ben yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.