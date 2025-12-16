Sadettin Saran'ın gözü döndü: Talimatı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın şampiyonluk için gözü döndü. Saran'ın talimatı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, haftayı 4-0'lık Konyaspor galibiyetiyle kapatırken, gözler şimdiden ara transfere çevrildi.

Sarı lacivertli takım ligde namağlup yoluna devam ederken, puanını 36 yaptı. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı için hazırlıklara başladı.

İLK HEDEF GOLCÜ TRANSFERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun santrfor eksikliğinden bahsetmesi mutlaka şampiyonluk isteyen başkan Sadettin Saran'ın adeta gözünü döndürdü.

Fenerbahçe'ye haber yolladı: Gelmeye hazırımFenerbahçe'ye haber yolladı: Gelmeye hazırım

Golcü için 2 isim belirlendiği ileri sürülürken, Saran'ın bu futbolcularla ön görüşmelerin yapılması için talimat verdiği de iddia edildi.

Bu isimlerin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski ile Atletico Madrid'ten Alexander Sörloth olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı'nın ara transfer için önceliği Lewandowski'ye verdiği, Sörloth'u sezon sonuna da bırakabileceği belirtildi.

2024/11/08/hbfb.jpgLewandowski'nin ara transferde gelmesi halinde şampiyonluğa kesin gözüyle baktığı ileri sürülen Sadettin Saran'ın gelecek cevaba göre İspanya'ya gitmeyi planladığı da bildirildi.

Fenerbahçe'yi bu sezon mutlaka şampiyon yapmak isteyen Saran'ın transfer için her türlü fedakarlığı göstereceği de ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

