Fenerbahçe'ye haber yolladı: Gelmeye hazırım

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transferi için haber yolladığı iddia edildi.

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe, ikinci sıraya yükseldi ve namağlup unvanını korudu.

Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminde bir golcü transferi yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilere eski yıldızından haber geldiği öne sürüldü.

''GELMEYE HAZIRIM''

Beyaz TV'den Devrim Zengi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, takıma haber yolladı ve ''Ben gelmeye hazırım. Kulübümle konuşup anlaşın. Kulübüm 25 milyon euro bonservis istiyor'' dediği belirtildi.

MALLORCA PERFORMANSI

Mallorca ile bu sezon 15 maça çıkan Vedat Muriqi, 9 gol atma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE'DE 24 GOLLÜK KATKI

Fenerbahçe kariyerinde ise 36 maçta 17 gol atarken 7 asist yapmıştı.

2019 yazında 5.6 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, 1 yıl sonra 21 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

İtalya'da işler istediği gibi gitmeyince 8 milyon euro'ya Mallorca'ya katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

