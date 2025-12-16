Sergen Yalçın daha fazla dayanamadı: Trabzonspor maçı sonrası defterini kapadı

Sergen Yalçın daha fazla dayanamadı: Trabzonspor maçı sonrası defterini kapadı
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor derbisi sonrası futbolcusuyla ayrılık kararı aldı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Kadro planlamasını ayarlayan 53 yaşındaki teknik adamın planları arasında yer almayan futbolcu, Trabzonspor maçı sonrası kredisini tüketti.

DAVID JURASEK DEFTERİ KAPANMAK ÜZERE

Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı David Jurasek, son 7 maçta sadece 2 mücadelede şans bulabildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Jurasek, Trabzonspor maçıyla sabırları taşırdı.

Trabzonspor karşısında 76. dakikada oyuna dahil olan Çekyalı oyuncu, 86. dakikada değerlendiremediği pozisyonda verdiği kararla kredisini tüketti.

Beşiktaş'ta David Jurasek yolcu

DEVRE ARASINDA AYRILIK

Beşiktaş, sezon başında satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanan Jurasek ile devre arasında vedalaşmanın planlarını yapıyor.

Jurasek, kariyerinde Brno, SK Prostej, Mlada Boleslav, Slavia Prag, Benfica ve Hoffenheim takımlarında da oynadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

