Fenerbahçe hemen başladı Tedesco uyardı

Fenerbahçe, Konyaspor maçının ardından hazırlıklarına ara vermeden hemen başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de dün akşam oynanan maçta Konyaspor'u 4-0 yendi.

Teknik direktör Domenico Tedesco, farklı galibiyete rağmen futbolcularına izin vermedi. Sarı lacivertli takım Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'la 20 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına hemen başladı.

Sadettin Saran'ın gözü döndü: Talimatı ortaya çıktıSadettin Saran'ın gözü döndü: Talimatı ortaya çıktı

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman core hareketleriyle başladı.

TEDESCO UYARDI

Sarı-lacivertli ekibin sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Teknik direktör Domenico Tedesco antrenmanı zaman zaman durdurarak futbolcularını uyardı. Tedesco, oyuncularından pas verirken daha dikkatli olmalarını istedi.

2024/11/08/hbfb.jpgKonyaspor ile dün oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla oynayan futbolcular, yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

