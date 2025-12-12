Son dakika! Ahmet Çakar adliyeye getirildi

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Ahmet Çakar, ‘Bahis iddialarına ilişkin’ ifade vermek üzere adliye getirildi. Çakar 'bahis soruşturması kapsamında' hakkında gözaltı çıkarıldığı sırada yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol camiasını sarsan bahis ve şike iddiaları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden birisi ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar olmuştu.

Çakar, cuma günü hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak anjiyo edilmişti.

Yasadışı bahis soruşturmasında Trabzonsporlu Malkoçoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tüm kuponları yatmışYasadışı bahis soruşturmasında Trabzonsporlu Malkoçoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tüm kuponları yatmış

Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporundaAhmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda

AHMET ÇAKAR ADLİYEDE

Sağlık sorunlarından dolayı gözaltı kararı kaldırılan Çakar, taburcu edildi. Çakar söz konusu soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda “bahis” ve “şike” soruşturması kapsamında aralarında Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak'ın da yer aldığı 20 kişi tutuklandı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük dahil 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Türkiye
Katil komşunun bebeğinin izlediği video ile bulundu! Şeytanın aklına gelmeyecek planı böyle bozuldu
Katil komşunun bebeğinin izlediği video ile bulundu! Şeytanın aklına gelmeyecek planı böyle bozuldu
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle karar yine çıkmadı
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle karar yine çıkmadı
Sultangazi'de bir binada yangın! Yaralılar var
Sultangazi'de bir binada yangın! Yaralılar var