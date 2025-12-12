Son dakika! Ahmet Çakar adliyeye getirildi

Futbol camiasını sarsan bahis ve şike iddiaları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden birisi ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar olmuştu.

Çakar, cuma günü hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak anjiyo edilmişti.

Yasadışı bahis soruşturmasında Trabzonsporlu Malkoçoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tüm kuponları yatmış

Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda

AHMET ÇAKAR ADLİYEDE

Sağlık sorunlarından dolayı gözaltı kararı kaldırılan Çakar, taburcu edildi. Çakar söz konusu soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda “bahis” ve “şike” soruşturması kapsamında aralarında Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak'ın da yer aldığı 20 kişi tutuklandı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük dahil 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.