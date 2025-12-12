Otobüste dehşet anları! Tartıştığı yolcuya satırla saldırdı
Bursa’da bir şehir içi yolcu otobüsünde 2 yolcu arasında çıkan yer kavgası sokağa taştı. Otobüsten inen bir yolcu, tartıştığı kişiye tekme atmaya çalışırken yanındaki arkadaşı ise yolcuya satırla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu-Çalı arasında sefer yapan BURULAŞ’a ait özel halk otobüsünde yolculuk eden 2 yolcu arasında yer sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken sokağa da taştı.
YOLCUYA SATIRLA SALDIRDI!
Durakta inen yolcu, açık olan kapıdan tutunma borusuna tutunarak tekme atmaya çalışırken, diğer yolcu ise ona yumruk attı.
Tekme atan yolcunun yanındaki arkadaşı ise elinde satırla otobüsün içine girerek yolcuya saldırmaya çalıştı.
DEHŞET ANLARI ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ!
Yaşanan korkunç anlar, bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaynak:DHA