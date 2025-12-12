Otobüste dehşet anları! Tartıştığı yolcuya satırla saldırdı

Bursa’da bir şehir içi yolcu otobüsünde 2 yolcu arasında çıkan yer kavgası sokağa taştı. Otobüsten inen bir yolcu, tartıştığı kişiye tekme atmaya çalışırken yanındaki arkadaşı ise yolcuya satırla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.