Güllü'nün yakın arkadaşı konuştu: "Bunlar beni öldürecek" deyip benden yardım istedi

Yalova’daki evinin penceresinden düşen ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o gün evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Show TV'de yayınlanan Bu Sabah adlı programda, Güllü'nün yakın dostu olduğunu belirten Çiğdem Turan ve eski asistanı Bedriye Karabulut açıklamalarda bulundu.

Güllü'nün ölmeden önceki yeni görüntüsü ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili konuşan Çiğdem Turan; şu ifadeleri kullandı:

"42 yıllık dostluğumuz vardı ve kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir evlat anneye böyle bir şey yapabilir mi? Tuğyan, çocukluğundan beri agresif, kaosla beslenen bir çocuktu. Güllü, maalesef Tuğyan'ın hatalarını örtbas etti. Güllü, vefat etmeden 3 - 4 gün önce; 'Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek' dedi.

Güllü, Sultan'ı sevmediğini bana söyledi. Tuğyan, maalesef doğru seçimler yapamadı ve arkadaşları onu başka bir insan yaptı. Güllü, mide ameliyatı olduktan ve geçirdiği trafik kazasından sonra ayağına platin takılmıştı. Güllü, kavgaya bile girmiyordu, korkuyordu. Kavgaların en büyük sebebi para, hayatına giren erkekler ve arkadaş çevresiydi. 20 yılın üzerinde babasız bir şekilde çocuklarını büyüttü. Namusuna leke sürdürtmedi.

Güllü, Tuğyan'ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşı çıkardı. Tuğberk'in de bu olayda ufak da olsa bir payı var. O sabah 6'da 'Annem intihar etmedi' diye bir açıklaması var. Daha kimse duymamış olayı ve bu kadar sakin ve rahat bir şekilde. Ben inanmadım açıklamasına."