Güllü'nün ölümünü bilirkişi raporu çözdü! O tanık da 'kameranın fişini' anlattı

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı. TÜBİTAK’ın ses kayıtlarını çözümlemesi ve bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, ölümün basit bir kazadan ibaret olmadığını ortaya koydu.

BİLİRKİŞİ: İTİLDİ

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; raporda, Güllü’nün ölümünün “normal bir düşme” değil, “itme veya fiziksel baskıyla düşürülme” sonucunda gerçekleştiği vurgulandı. Bu tespit, olay anına ait ses kayıtlarıyla da örtüştü.

Gerçek adı Gül Tut olan Arabesk şarkıcısı Güllü, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin teras katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada gözler, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya çevrilmişti. İkili, önceki gün valizleriyle birlikte yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

CNN Türk'ün haberine göre de; olaya dahil olan bir tanık Gülter ve Ulu'nun diyaloglarından bahsetti. Tanık, Gülter'in Uslu'dan fişi çekmesini istediğini iddia etti ve Ulu da bu fişin kameraya ait olduğunu ifade etti.

TÜBİTAK KAYITLARI ÇÖZDÜ

TÜBİTAK tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, Güllü’nün kızı Gülter’in “Seni atacağım şimdi” ve ardından “Hadi görüşürüz bay bay” dediği belirlendi. Bu kayıt, olayın kaza değil, planlı bir cinayet olduğu ihtimalini güçlendirdi.

ÜÇ BOYUTLU MODEL İLE İNCELEME

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevlendirdiği bilirkişi heyeti; fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar ve 3D modelleme ekiplerinden oluştu. Raporda, Güllü’nün düşme açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir düşme ile açıklanamayacağı, dışarıdan uygulanan bir kuvvetle daha uyumlu olduğu kaydedildi. 3 boyutlu modelleme ve çoklu simülasyonlarla yapılan analizlerde “harici müdahale” olasılığı bilimsel verilerle desteklendi.

Bilirkişi raporunu hazırlayan ekip, daha önce 2023’te Yalova’da Erdal Sözer’in eşi Semiha Sözer’i kayalıktan ittiği cinayeti de aydınlatan isimlerden oluşuyordu.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINDA

Olay günü Gülter ve Ulu ile aynı odada olduğu tespit edilen kişilerin İstanbul’daki adreslerine ulaşıldı. Ayrıca zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu da bulunuyor. Arif Ulu’nun çeşitli suç kayıtları bulunduğu ve denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı beşe yükseldi.

TÜBİTAK raporunun ardından savcılık harekete geçti. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında teknik takip başlatıldı. İkili uzun süren izlemeler sonunda yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Gözaltına alınmaları, “kasten öldürme” suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın seyrini değiştirdi.