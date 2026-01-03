Adana’da gök cisminin düşmesi kameraya yansıdı

Adana'da gökyüzünde hareket eden parlak bir cisim, kent sakinleri tarafından gözlemlendi.

GÖKYÜZÜNDE PARLAK BİR IŞIK GÖRÜLDÜ

Kent genelinde akşam saatlerinde birçok kişi, gökyüzünde aniden beliren ve hızla ilerleyen parlak bir ışık kütlesi gördü. Işık, kısa bir süre boyunca gözlemlendikten sonra aşağı doğru hareket ederek kayboldu.

ANLIK GÖRÜNTÜ OTOMOBİL KAMERASINA YANSIDI

Olayın en net görüntüleri, Yüreğir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtta, gökyüzünde parlak bir şekilde süzülen ve ardından sönen bir cismin görüntüleri yer alıyor.

Keşfedilen gök cisminin gizemi açığa çıktı! Araştırmacılar en net fotoğrafını paylaştı

Yozgatlı öğrenciler 'keşfettiği' gök cismine RTE adını verdi

GÖKTAŞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İlgili görüntüleri inceleyen yetkililer ve gözlemciler, atmosfere girerek yanan bu cismin bir göktaşı (meteor) olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Benzer olaylar, Dünya atmosferine giren küçük göktaşlarının sürtünmeyle yanması sonucu sıklıkla yaşanıyor.