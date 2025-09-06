Keşfedilen gök cisminin gizemi açığa çıktı! Araştırmacılar en net fotoğrafını paylaştı

Yayınlanma:
Bilim insanları uzun zamandır tartışılan ‘3I/ATLAS isimli gök cisminin gizemini çözdüklerini açıkladı.

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nden geçen gizemli gök cisminin şimdiye dek çekilen en net görüntülerini paylaştı. Şili’de bulunan Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, aylardır tartışma konusu olan ‘3I/ATLAS’ın gizemini çözdü. 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerleyen cismin çekirdeğinin çevresinde parlak bir bölge ve Güneş’in aksi yönünde uzanan bir kuyruğa sahip olduğu ifade edildi.

gizemli-cismin-en-net-fotografi-paylasil-900672-267624.jpg

“BİR KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR”

Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde ‘3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre ise, ‘3I/ATLAS’ın atmosferi, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit ve daha az su içeriyor. Bu da cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğunu gösteriyor. Bilim insanları bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları verdiğini ifade ediyor.

gizemli-cismin-en-net-fotografi-paylasil-900710-267624.jpg

Kaynak:DHA

