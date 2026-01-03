BAE askerlerinin Yemen'den tamamen çekildiğini duyurdu

Yayınlanma:
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'de konuşlu tüm silahlı kuvvetlerinin ülkeye dönüş işleminin tamamlandığını resmen açıkladı. Bu hamle, Suudi Arabistan'ın asker çekme çağrısının ardından geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki askeri varlığına son verdi. Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla, Yemen'deki tüm BAE silahlı kuvvetleri unsurlarının ülkeye geri dönüşünün tamamlandığını duyurdu.

ALINAN KARAR HAYATA TAMAMEN GEÇİRİLDİ

Açıklamada, terörle mücadele birliklerinin kalan görevlerini sonlandırmaya yönelik daha önce alınan kararın uygulandığı teyit edildi.

DAHA ÖNCE BİRLİKLER FESHEDİLMİŞTİ

BAE, 30 Aralık tarihinde Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini açıklamıştı. Savunma Bakanlığı, geriye kalan unsurların güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını bildirmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'IN ÇAĞRISININ ARDINDAN

Aynı tarihte Suudi Arabistan, BAE'ye Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda, Yemen topraklarındaki askerlerini 24 saat içinde çekmesi ve hiçbir tarafa askeri veya mali destek vermemesi yönünde bir çağrı yapmıştı. BAE'nin tam çekilme kararı bu çağrıyı takip etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

