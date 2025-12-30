Suudi Arabistan'dan BAE'ye 24 saat mühlet!

Suudi Arabistan haber ajansı aktardığı haberde, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun, BAE’den gelen gemilerden Yemen’e boşaltılan büyük miktarda silah ve savaş aracını hedef aldığı bildirildi. Suudi Arabistan ayrıca, BAE’yi Yemen'in talebi doğrultusunda askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekmeye ve silahlı gruplara desteğini kesmeye çağırdı.

BAE'nin Füceyre Limanı'ndan kalkan ve takip sistemleri devre dışı bırakılan iki geminin, el-Mukalla Limanı’na büyük miktarda silah ve savaş aracı boşalttığı tespit edildi. Koalisyon güçleri, bu silahların bölgedeki gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle sınırlı bir hava operasyonu düzenleyerek indirilen mühimmatı imha etti. Operasyonun uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiği ve sivil kaybın yaşanmadığı açıklandı.

KOALİSYON İÇİNDE AYRILIKÇI KRİZİ

Suudi Arabistan ile BAE arasındaki gerilimin temelinde, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (STC) güçlerinin son dönemdeki ilerleyişi yer alıyor. Bağımsız bir Güney Yemen devleti kurmayı hedefleyen STC güçlerinin stratejik bölgeleri ele geçirmesi, Suudi Arabistan destekli merkezi hükümet ile koalisyon ortaklarının arasını açtı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ayrılıkçı güçlerin ele geçirdikleri vilayetleri barışçıl bir şekilde hükümete devretmesi gerektiğini belirterek, sağduyu çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN İTİDAL ÇAĞRISI

Yaşanan askeri tırmanışın ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir açıklama yaparak, bölgedeki tarafları diplomatik kanalları kullanmaya çağırdı. Rubio, kalıcı bir çözüme ulaşılması adına tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurguladı. Suudi liderliğindeki koalisyon ise ayrılıkçı güçlerle yaşanacak olası bir çatışmada resmi Yemen hükümetinin yanında yer alacağını kesin bir dille ilan etti.