Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen' açıklaması: Endişe verici

Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, “Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, son zamanlarda Yemen'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlık, Yemen'de vuku bulan olayların "endişe verici" olduğunu belirtti.

"VUKU BULAN GELİŞMELER ENDİŞE VERİCİDİR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir. Yaşanan tırmanma karşısında Suudi Arabistan’ın sergilediği sağduyulu tutumu ve Yemen Cumhuriyeti’nde güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen girişimleri takdir ediyoruz. Türkiye, Yemen Cumhuriyeti’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdürecektir."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

