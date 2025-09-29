Yemen açıklarındaki gemiye füze saldırısı

Yemen açıklarındaki gemiye füze saldırısı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Yemen açıklarında Hollanda bayraklı bir gemide patlama bildirildi. Geminin kaptanının bir cismin patladığını gördüğü aktarıldı. Saldırının Yemen'dekİ Husiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından bildirilen olay hakkında şu güncellemeler yapıldı:

"UKMTO, Aden, Yemen'in 128NM güneydoğusunda bir olay raporu almıştır.

Kaptan, geminin kıç tarafında uzaktan bir sıçrama ve duman gördüğünü bildirmiştir.

Askeri yetkililer, bir geminin bilinmeyen bir mermiyle vurulduğunu bildirmiştir.

Geminin yandığı bildirilmiştir.

Yetkililer soruşturma yürütmektedir.

Gemilerin dikkatli bir şekilde geçiş yapmaları ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir."

ukmto-uyarisi.jpeg
Saldırının ardından UKMTO tarafından yayımlanan uyarı

Özel deniz güvenlik şirketi Ambrey de geminin UKMTO'nun bildirdiği bölgede saldırıya uğradığını doğruladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
‘Yeşil Sermaye’ için para toplayan imama 19 yıl sonra ceza
Dünya
Trump'tan seçmene 'New York'a fon vermem' tehdidi
Trump'tan seçmene 'New York'a fon vermem' tehdidi
İspanya'dan ABD ordusuna soykırım engeli
İspanya'dan ABD ordusuna soykırım engeli