Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından bildirilen olay hakkında şu güncellemeler yapıldı:

"UKMTO, Aden, Yemen'in 128NM güneydoğusunda bir olay raporu almıştır.

Kaptan, geminin kıç tarafında uzaktan bir sıçrama ve duman gördüğünü bildirmiştir.

Askeri yetkililer, bir geminin bilinmeyen bir mermiyle vurulduğunu bildirmiştir.

Geminin yandığı bildirilmiştir.

Yetkililer soruşturma yürütmektedir.

Gemilerin dikkatli bir şekilde geçiş yapmaları ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir."