Husilerden İsrail'e dron saldırısı: Uçuşlar durduruldu

İsrail, Yemen'deki Husiler tarafından düzenlenen dron saldırısı sebebiyle Ramon Havalimanı'nı bir kez daha uçuşlara kapattı. Dronun hedefine ulaşmadan vurulduğu açıklandı. Geçen haftalarda Ramon Havalimanı yine Husilerin bir dron saldırısıyla vurulmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Be'er Ora (Arabe Vadisi) bölgesine bir İHA'nın sızdığı ve sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili detayların incelendiği belirtildi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan bir açıklamada da Yemen'den Arabe Vadisi bölgesine düzenlenen İHA saldırısının engellendiği, şarapnel parçalarının düşme endişesi nedeniyle sirenlerin devreye girdiği ifade edildi.

SİRENLER DEVREYE GİRDİ

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Umm er-Reşraş (Eilat) bölgesindeki Ramon Havalimanı bölgesine bir İHA'nın sızmasının ardından sirenler çaldı.

Kanal 12 televizyonu da Ramon Havalimanının yeni bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Husiler'den Tel Aviv'e hava saldırısı: Binlerce İsrailli sığınaklara kaçtıHusiler'den Tel Aviv'e hava saldırısı: Binlerce İsrailli sığınaklara kaçtı

Yemen'deki Husilerden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

HAVALİMANI İSABET ALMIŞTI

İsrail'de 7 Eylül'de Yemen'den atılan İHA'nın ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanına isabet etmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı belirtilmişti.

İsrail Havalimanları Kurumu, saldırının ardından Ramon Havalimanının uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

Son dakika | Husiler İsrail'de havalimanı vurdu: 2 yaralıSon dakika | Husiler İsrail'de havalimanı vurdu: 2 yaralı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği, Ramon Havalimanını vuran İHA'nın tespit edilemediği ve sirenlerin devreye girmediği kaydedilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

