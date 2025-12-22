İngiltere'den Batı Şeria'daki hukuksuz işgalini genişleten İsrail'e tepki

Yayınlanma:
İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim biriminin kurulması planını onaylamasını kınayarak, bu adımın iki devletli çözüm umutlarını baltaladığını açıkladı.

İngiltere, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria topraklarında 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasına tepki gösterdi. İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajla hükümetinin tutumunu dile getirdi.

‘YERLEŞİMLER YASA DIŞI’

Bakan Falconer, "İngiltere, İsrail hükümetinin onayladığı Filistin'de 19 yeni yerleşim yerinin kurulması planını kınamaktadır. Bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır" ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Falconer, bu kararın 20 maddelik Gazze planını ve nihai barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceği yönündeki umutları tehlikeye attığını belirtti.

İSRAİL KABİNESİ TARAFINDAN ONAYLANDI

Söz konusu 19 yerleşim planı, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulmuş ve İsrail Güvenlik Kabinesi'nde onay almıştı.

PLANIN KAPSAMI

Onaylanan plan kapsamında, Batı Şeria'ya dağılmış 17 kaçak yerleşim birimi sözde yasal statü kazanacak ve 2005 yılında boşaltılan iki yasa dışı yerleşim birimi yeniden kurulacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

