Güney Afrika'da dehşet olay: Mekâna ateş açtılar ölülerin eşyalarını gasbettiler

Yayınlanma:
Güney Afrika'nın Johannesburg kentine bağlı Bekkersdal kasabasında bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Saldırganlar, ölü ve yaralıların eşyalarını çalarak olay yerinden kaçtı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde bulunan Bekkersdal yerleşiminde meydana gelen olayda, kimlikleri belirsiz yaklaşık 10 silahlı saldırgan, bölgedeki bir eğlence mekanını basarak kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.

SALDIRGANLAR KURBANLARI TAKİP ETTİ

Mekândan kaçmaya çalışan insanları takip ederek onlara ateş açmaya devam eden saldırganlar, bu sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsünü de hedef aldı. Yaşanan paniğin ardından saldırganlar mekâna geri döndü.

ÖLÜ VE YARALILARIN EŞYALARINI ÇALDILAR

Olay yerinde yerde yatan ölü ve yaralı kişilerin üzerindeki para, cep telefonu ve değerli eşyalarını alan saldırganlar, daha sonra gasp ettikleri iki otomobille bölgeden uzaklaştı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, araçtaki sürücü de dahil olmak üzere toplam 9 kişi saldırıda hayatını kaybetti. Yaralı 10 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tokmak krizi büyüyor! Trump Güney Afrika ile köprüleri attıTokmak krizi büyüyor! Trump Güney Afrika ile köprüleri attı

Erdoğan Güney Afrika'ya gittiErdoğan Güney Afrika'ya gitti

GÜNEY AFRİKA’DAKİ YÜKSEK SUÇ ORANLARI

Güney Afrika'da suç oranlarının yüksek olduğu biliniyor. Ülkede geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayete kurban gitti. Yetkililer, artan suç olayları nedeniyle vatandaşları sık sık uyarıyor. Bu olaydan kısa süre önce, 6 Aralık'ta Saulsville kasabasındaki bir eğlence yerine düzenlenen saldırıda da 2'si çocuk 12 kişi ölmüştü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

