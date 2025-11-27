Tokmak krizi büyüyor! Trump Güney Afrika ile köprüleri attı

İki ülke arasındaki kriz, Trump'ın Güney Afrika hükümetinin beyaz vatandaşlarına yönelik muamelesini "soykırım" olarak nitelendirmesiyle başladı. Bu suçlamanın ardından ABD'li yetkililer, bu ay Johannesburg'da düzenlenen G20 zirvesini boykot etti.

"TOKMAK DEVRİ" KRİZİ BARDAĞI TAŞIRDI

Gerilimi zirveye taşıyan olay ise zirvenin kapanış töreninde yaşandı. Geleneklere göre, ev sahibi ülke, bir sonraki zirveye başkanlık edecek ülkenin liderine sembolik bir tokmak devrederek toplantıyı sonlandırır. Ancak ABD'nin boykotu nedeniyle Beyaz Saray, törene Trump yerine Güney Afrika'daki büyükelçiliğinden bir temsilci göndermeye çalıştı.

Güney Afrika, bu hamleyi bir "hakaret ve protokol ihlali" olarak değerlendirerek reddetti. Bu red cevabına misilleme olarak Trump, Güney Afrika'nın 2026 G20 Zirvesi davetini iptal ettiğini duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Talimatım üzerine, Güney Afrika gelecek yıl Miami'de ev sahipliği yapacağımız 2026 G20'ye davetiye almayacak. Güney Afrika, hiçbir üyeliğe layık bir ülke olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ayrıca onlara yapılan tüm ödemeleri ve yardımları derhal durduruyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEYAZ ÇİFTÇİLERE ZULÜM" SUÇLAMASI

Trump, uzun süredir Güney Afrika'yı "beyaz çiftçilere yönelik devam eden bir zulüm" uygulamakla suçluyor. Hatta Trump yönetimi, diğer ülkelerden gelen mülteci sayısını rekor seviyede düşürmesine rağmen, Mayıs ayında onlarca beyaz Güney Afrikalıya özel mülteci statüsü tanımıştı.

Ancak Trump'ın ve bazı medya organlarının sürekli gündeme getirdiği bu "soykırım" iddiası, verilerle desteklenmiyor. Güney Afrika suç istatistiklerine göre, ülkede işlenen yıllık 27 bin cinayetin sadece yüzde 1'inden daha azı beyaz çiftçilere yönelik.

Trump, mülteci statüsü kararından birkaç gün sonra Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, "soykırımın kanıtı" olduğunu iddia ettiği videolar izletmişti. Ramaphosa ise bu iddialara, "Size bu olayların nerede yaşandığını söylediler mi Sayın Başkan? Bilmek isterim, çünkü ben böyle bir şey hiç görmedim" yanıtını vermişti.

Trump, Cuma günkü paylaşımında da suçlamalarına devam ederek, "Beyaz insanları öldürüyorlar ve çiftliklerinin onlardan rastgele alınmasına izin veriyorlar" diye yazdı.