Kremlin’le konuşmaları sızmıştı! Trump’ın temsilcisi ülkeyi karıştırdı: ‘Rus ajanı’, ‘hain’, ‘derhal kovulmalı’

Steve Witkoff’a ABD Temsilciler Meclisi’nde, Başkan Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere herkesten tepki geldi.

‘RUSLARIN PARALI AJANI BİLE YAPAMAZDI’

Cumhuriyetçi temsilci Don Bacon, Steve Witkoff'un derhal görevden alınmasını istedi. Nebraska milletvekili X'te, “Rusya'nın işgaline karşı çıkan ve Ukrayna'nın egemen ve demokratik bir ülke olarak galip gelmesini isteyenler için, Witkoff'un tamamen Rusları desteklediği açıktır” diye yazdı.

“Bu müzakereleri yürütmesi için ona güvenilemez. Rusların paralı ajanı bile ondan daha azını yapmazdı. Kovulması gerekir.”

‘GİZLİ TOPLANTILAR DURDURULMALI’

Pennsylvania Cumhuriyetçisi Brian Fitzpatrick, sızıntının “büyük bir sorun” olduğunu ve “bu saçma yan gösterilerin ve gizli toplantıların durdurulması gereken birçok nedenden biri” olduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun “işini adil ve objektif bir şekilde yapmasına” izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

‘HAİN, RUSYA İÇİN DEĞİL ABD İÇİN ÇALIŞMASI GEREKİYOR’

Demokrat temsilci Ted Lieu daha da ileri giderek Witkoff'u “gerçek bir hain” olarak nitelendirdi ve “Steve Witkoff'un Rusya için değil, Amerika Birleşik Devletleri için çalışması gerekiyor” diye ekledi.

NE OLMUŞTU

Bloomberg'in elde ettiği, Witkoff ile Vladimir Putin'in en üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov arasında 14 Ekim'de yapılan bir telefon görüşmesinin kaydında Witkoff, barışın sağlanması için Moskova'nın Donetsk'i ve muhtemelen Ukrayna'nın başka bölgelerini de kontrolü altına alması gerektiğini söyledi.

ABD'li yetkili: Ukrayna Trump'ın planını kabul etti

Bloomberg'in transkriptine göre Witkoff, “Şimdi, size şunu söyleyeyim, barış anlaşmasının sağlanması için neyin gerekli olduğunu biliyorum: Donetsk ve belki de başka bir yerde toprak takası” dedi.

“Ama ben, böyle konuşmak yerine, daha umutlu konuşalım diyorum, çünkü bence burada bir anlaşmaya varacağız.”

TRUMP’I NASIL İKNA EDECEKLERİNE DAİR TAVSİYE VERDİ

Witkoff ayrıca Ushakov'a, Rus liderin Trump ile bu konuyu nasıl ele alması gerektiği de dahil olmak üzere taktiksel tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyeler arasında, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'nin Beyaz Saray'a planlanan ziyaretinden önce Trump-Putin arasında bir telefon görüşmesi ayarlanması da vardı.

RUS TARAFI SIZINTIYI DOĞRULADI

Çarşamba günü Ushakov, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada görüşmenin gerçekliğini doğruladı ve sızıntının müzakereleri “engellemek” amacıyla yapıldığını öne sürdü. Ushakov, görüşme sırasında Putin'in Trump'ı tebrik edeceğini ve ona “gerçek bir barış adamı” diye hitap edeceğini söyledi.

ABD basınından flaş Ukrayna iddiası: Washington Moskova'ya toprak vadetti

TRUMP KURMAYINI SAVUNDU

Trump salı gecesi Witkoff'u savundu. “Anlaşma yapanlar böyle yapar. Bakın, onlar bunu istiyor, onları buna ikna etmelisiniz,” dedi Trump, Air Force One uçağında. “Bu çok standart bir müzakere şekli” Witkoff'un “Ukrayna'ya da aynı şeyi söylediğini” düşündüğünü ekledi.

Bu arada, başkanın özel görev elçisi Richard Grenell, Witkoff'un değil, bilgi sızdıran kişinin kovulmasını istedi. “Bilgi sızdıran kişiyi bulun ve derhal kovun. Mazeret kabul edilmez. Anonim bilgi sızdıran kişi ulusal güvenlik riski oluşturuyor” diye sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.